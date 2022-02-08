Интер – Рома. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Италии «Интер» – «Рома».

«Понятно, что «Интер» к этому матчу подходит не в самом лучшем моральном состоянии после поражения от «Милана» (1:2). «Интер» проиграл принципиальное дерби, первый тайм которого был выигрышным и ничего не предвещало к тому, что «нерадзурри» уступят в этой встрече.

Если Симоне Индзаги не будет импровизировать с заменами, как это было в матче с «Миланом», то «Интер» выиграет эту встречу с «Ромой». Я считаю, что по игрокам и по структуре «Интер» сильнее. Также «нерадзурри» будут играть в Милане, и они обязаны обыгрывать «Рому», которая накануне тоже не смогла победить в поединке с «Дженоа» (0:0).

Две команды подошли к этому матчу не в самом лучшем моральном состоянии. Хотя скажу, что «Интер» посильнее. Но Индзаги нужно прекратить импровизировать с заменами и надо играть на результат. Тогда у миланцев все будет хорошо. Я в этом поединке отдаю предпочтение «Интеру», - сказал Воробей.

Матч «Интер» – «Рома» состоится 8-го февраля. Начало встречи в 22:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.