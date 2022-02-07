Уходит эпоха. Пике сообщил, что планирует завершить карьеру

Защитник «Барселоны» не видит себя в другой команде

  • 07.02.2022 23:40
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Уходит эпоха. Пике сообщил, что планирует завершить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

35-летний защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что собирается летом завершить карьеру:

«Я закончу с футболом в «Барселоне». Всегда говорил это. Я играю в футбол, потому что представляю «Барсу». Не вижу себя в другой команде, у меня просто не будет мотивации».

Воспитанник «Барселоны» в 2004 году перешел в МЮ, где провел 4 года (один сезон – в аренде в «Сарагосе»). В 2008 году вернулся в каталонский клуб и с тех пор провел на клубном уровне 593 матча, в которых забил 51 гол.

Источник — Goal.com

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