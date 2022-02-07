Ньюкасл – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 07.02.2022 23:11
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Ньюкасл – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 24-го тура Премьер-лиги Англии «Ньюкасл» – «Эвертон».

«В предыдущем матче АПЛ 22 января «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Лидса» со счетом 1:0. «Эвертон» в предыдущем поединке чемпионата Англии проиграл на своем поле «Астон Вилле» (0:1). Но в рамках Кубка Англии «ириски» выиграли на своем поле у «Брентфорда» (4:1). Кстати, в этом матче дебютировал на тренерском мостике «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.
В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» с 15 очками идет на 19 месте.

«Эвертон» с 19 баллами расположился на 16 позиции. 177 раз играли между собой эти команды. В 68 встречах победили «сороки», в 72 встречах сильнее оказались «ириски», еще в 37 матчах были зафиксированы ничьи.

Это будет очень важная игра для обеих команд. «Ньюкасл» борется за выживание в АПЛ и им нужно сохранить прописку в элите английского футбола. Думаю, «Ньюкаслу» в матче с «Эвертоном» по силам добиться победы. Поставлю на то, что «сороки» победят в поединке с «ирисками», - сказал Бартулович.

Матч «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 8-го февраля. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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