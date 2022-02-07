21-й тур
Тондела
1 : 3
Бенфика
07.02.2022, FT

Справились без Яремчука. Бенфика разобралась с соперником

Команда остается в топ-3 чемпионата Португалии

  • 07.02.2022 22:59
  • 893 просмотра
  • 1 комментарий
Справились без Яремчука. Бенфика разобралась с соперником
© twitter.com/SLBenfica

«Бенфика» в матче очередного тура чемпионата Португалии разобралась с «Тонделой» 3:1. Украинский форвард Роман Яремчук из-за травмы глаза не попал в заявку на игру.

Орлы набрали 47 очков и остались третьими, но отставание от «Порту» очень большое - 12 пунктов.

Чемпионат Португалии. 21-й тур

Тондела - Бенфика 1:3
Голы: Куарежма, 88 - Эвертон, 23, Нуньес, 34, Рамос, 53

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Dreifus, 07.02.2022 23:47
    0
    Это тот Кварежма?
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