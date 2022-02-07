Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на контрольный матч

  • 07.02.2022 22:05
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Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© fcdynamo.kiev.ua

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч «Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси.

«Накануне, 7 февраля, в рамках сборов киевское «Динамо» выиграло у «Рудара» (1:0). А еще ранее подопечные Мирчи Луческу сыграли в ничьи 1:1 с «Левски» и «Буде-Глимтом». Также киевляне победили в матчах с «Чукарички» (3:2), «Лудогорцем» (4:1), «Мурсией» (3:1) и «Расингом» (4:0).

В истории независимой Украины эти соперники играли между собой пять раз. Один матч состоялся в рамках Кубка чемпионов Содружества-1998. Тогда в четвертьфинале киевляне выиграли со счетом 1:0. Еще четыре встречи с 2013-го года по 2021-й были сыграны в рамках товарищеских поединков. Все четыре матча выиграли футболисты украинской команды (1:0, 2:0, 2:0 и 1:0).

Это сборы и на них все непредсказуемо. Но поставлю, что киевское «Динамо» не проиграет и забьет», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси состоится 8-го февраля. Начало встречи в 16:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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