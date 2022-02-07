У МЮ худший трансферный баланс, Ман Сити - 2-й, клуб Миколенко - в топ-10

Международный центр спортивной статистики взял трансферные данные за последние 10 сезонов и сравнил, сколько клубы топ-5 ведущих чемпионатов потратили и заработали на трансферах.

Наибольший негативный баланс имеет «Манчестер Юнайтед». За 10 лет клуб потратил на новых игроков 1,5 миллиарда евро, а заработал на продаже всего 470 миллионов. Негативный баланс составляет почти 1,1 миллиард евро.

2-е место занимает «Манчестер Сити», который за 10 лет потратил 1,6 миллиарда, а продал футболистов на 715 миллионов.

Топ-3 замыкает ПСЖ (приобретений на 1,4 миллиарда, продаж на 504 миллиона). В топ-5 входят «Барселона» и «Арсенал».

Всего в топ-10 шесть клубов АПЛ, включая «Эвертон» Виталия Миколенко. «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко на 12-м месте.