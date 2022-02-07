У МЮ худший трансферный баланс, Ман Сити - 2-й, клуб Миколенко - в топ-10

Клубы АПЛ доминируют в списке

  • 07.02.2022 21:52
  • 1402 просмотра
  • 1 комментарий
У МЮ худший трансферный баланс, Ман Сити - 2-й, клуб Миколенко - в топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine

Международный центр спортивной статистики взял трансферные данные за последние 10 сезонов и сравнил, сколько клубы топ-5 ведущих чемпионатов потратили и заработали на трансферах.

Наибольший негативный баланс имеет «Манчестер Юнайтед». За 10 лет клуб потратил на новых игроков 1,5 миллиарда евро, а заработал на продаже всего 470 миллионов. Негативный баланс составляет почти 1,1 миллиард евро.

2-е место занимает «Манчестер Сити», который за 10 лет потратил 1,6 миллиарда, а продал футболистов на 715 миллионов.

Топ-3 замыкает ПСЖ (приобретений на 1,4 миллиарда, продаж на 504 миллиона). В топ-5 входят «Барселона» и «Арсенал».

Всего в топ-10 шесть клубов АПЛ, включая «Эвертон» Виталия Миколенко. «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко на 12-м месте.

Источник — CIES

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Dreifus, 07.02.2022 22:20
    0
    А положительный у кого?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности