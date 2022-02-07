Источник: Динамо сейчас не планирует подписывать новичков

Клуб в основном занимался разгрузкой состава

  • 07.02.2022 21:11
  • 2488 просмотров
  • 179 комментариев
Источник: Динамо сейчас не планирует подписывать новичков
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в этот момент руководство «Динамо» не ведет никаких переговоров о возможных новичках.

Клуб в течение января был активен в плане того, чтобы разгрузить состав, а вот конкретных переговоров о новых футболистах пока нет.

Возможно, киевляне ближе к возобновлению чемпионата еще попробуют кого-то приобрести, но, скорее всего, команда доиграет сезон тем составом, который есть сейчас.

Источник — Циганик LIVE

(20 голосов)

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Комментарии
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    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:27
    +2
    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:25
    Тимофечючка в 22 году
    Если это чемпион настоящий, он должен это доказать как минимум треблом (с)
    В 23-м покером?
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    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:08
    +2
    Calm, 07.02.2022 22:06
    Динамо просто нужен был свой "Мораес".... Тем более дед я уверен был очень зол на Шахтер
    Однозначно, но он и выдал шикарный результат на этом фоне личной мотивации, красиво было бы свалить на отдых после требла, но неугомонен же)
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    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:03
    +2
    Calm, 07.02.2022 22:01
    Та да .. просто кто то пытается интерпретировать его слова в интервью в динамовскую сторону .... Как по мне - ничего неприятнее нет ляпаюшего, не думающего старика
    Самая идея брать из стана конкурентов их бывшего тренера была более чем провокативна
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    ___FunnyCat, 07.02.2022 21:55
    +2
    Face Control, 07.02.2022 21:54
    Что тебе там более приятно б, получать позорную подачку от Шахтёра раз в 5 лет?
    Что тебе там более приятно б(С)
    У тебя в рот что то попало , выплюнь а потом четко ещё раз произнеси

    Кто самый титулованный украинский клуб и наибольшим количеством чемпионств ?
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    online
    Alex86 1, 07.02.2022 21:54
    +2
    Face Control, 07.02.2022 21:52
    Посмотрим на ваши дивиденды через годик-другой.
    Так вложений же нет никаких
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    ___FunnyCat, 07.02.2022 21:52
    +2
    Face Control, 07.02.2022 21:50
    Ты большая умничка, за свет уже заплатила? Шахтёру нужны новые трансферы.
    Зачем , вам этих лавочников некуда девать ?
    И зачем вам тренсфкры если у вас бестолковка на тренерском мостике
    Хотя конечно , чем больше вы потратите , тем более будет приятнее когда вы 0***тесь
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 21:45
    +2
    ___FunnyCat, 07.02.2022 21:44
    Есть, Динамо близко к самоокупаемости , а в сезонах с ЛЧ и со стабильным плюсом
    Конечно таких денег как у того же шахтёра нету , ну так нам и не сбрасывается на трансферы вся страна
    Но вменяемые суммы на трансферы по типу Витиньйо , вполне имеются
    Шахте пока это ощутимых дивидентов не принесло каких-то, да и признаться вектор где вся почти команда состоит из бразил - тоже на любителя
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 21:44
    +2
    Calm, 07.02.2022 21:43
    Тем более у суркиса как оказалось в сейфе мыши
    у каждого ж свои "скелеты" ... у него такие вот
    Ссылка
    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:42
    +1
    Alex86 1, 07.02.2022 22:39
    Так снова пучок игроков взяли и лишь 1 Витиньо неплох реально, но он уже и не за мешок картошки взят же
    Ну потому что купили его … а не заеду взяли
    Очень редко игрок который что то стоит - достаётся бесплатно
    В нашем случае за последнее время - один Де Пена удачный пример
    Кулач по газетным заголовкам не плох - лучший бомбардир ЧУТЬ , свободный агент … но он совсем не профайл Динамо .
    Да и по сути в 28 лет у него было два нормальных сезона и оба в Ворскле
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:31
    +1
    Face Control, 07.02.2022 22:30
    Доброй ночи.
    Доброй
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    Face Control, 07.02.2022 22:30
    +1
    Alex86 1, 07.02.2022 22:30
    согласен.
    В любом случае хорошо когда интрига между местами есть пока чемп идет
    Доброй ночи.
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:30
    +1
    Face Control, 07.02.2022 22:28
    Вот и посмотрим.
    согласен.
    В любом случае хорошо когда интрига между местами есть пока чемп идет
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:29
    +1
    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:25
    Я уже надеюсь до наших акул пера допрет когда то что можно попытаться хотя бы раз у Луческу спросить , реально ли он на 100% доволен комплектацией и отказывается от трансферов
    Или там трансферы - условный Будковский ?
    Не ну если там такие как последние типа Шкуриных, то какой в них смысл вообще? Игрок, к примеру, с профайлом типа Беседин 2.О. и то играет Гармаш не на своей позиции которого чуть не списали и петь при этом байки о ненадобности усилить состав?
    Ссылка
    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:27
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра, 07.02.2022 22:25
    Тебя всё унижают всем сайтом?
    Найди уже работу в своих Лубнах не унижайся.
    Тимофеюк , почему когда у тебя заканчивается аргументы ; ты вылазишь с этого аккаунта и пишешь бред про Лубны ?
    Ты себя так увереннее чувствуешь ?
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    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:27
    +1
    Face Control, 07.02.2022 22:24
    Одноразовый чемпион это как использованный... тем более чемпионство, которое подарил сам Шахтёр, но сейчас не об этом. Если это чемпион настоящий, он должен это доказать как минимум дублем.
    Да ну, как шахта в 2ОО2-м?
    Подарил не подарил это все риторика, как если будем флудить о физруках при ДК из-за которых во много жуткие результаты, это все такое.
    Вполне может и выйдет подвердить в этом году, шансы все есть же.
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    avk2307, 07.02.2022 22:26
    +1
    Face Control, 07.02.2022 22:24
    Одноразовый чемпион это как использованный... тем более чемпионство, которое подарил сам Шахтёр, но сейчас не об этом. Если это чемпион настоящий, он должен это доказать как минимум дублем.
    А если докажет то ты придумаешь новую байку клоун.
    И все
    Вернее тебе придумают новую байку.
    Спи уже
    Ссылка
    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:25
    +1
    Alex86 1, 07.02.2022 22:19
    Согласен, туфту какую-то гонит вообще не в тын не в ворота
    Я уже надеюсь до наших акул пера допрет когда то что можно попытаться хотя бы раз у Луческу спросить , реально ли он на 100% доволен комплектацией и отказывается от трансферов
    Или там трансферы - условный Будковский ?
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 22:19
    +1
    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:11
    Ну так и отлично было бы
    Мне лично это было бы намного интереснее чем годами одну и туже чепуху слушать
    Согласен, туфту какую-то гонит вообще не в тын не в ворота
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    ___FunnyCat, 07.02.2022 22:16 (изменен)
    +1
    Face Control, 07.02.2022 22:15
    А я думал о том самом «пенальти» в матче с Александрией.
    Ты и думал ?
    Кстати Львов вы тоже с купленным судейкой только обыграть смогли
    Как думаешь , Нерес поможет , хотя бы на команды с 12 по 15 место не покупать судей ?
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    avk2307, 07.02.2022 22:13
    +1
    Face Control, 07.02.2022 22:10
    Она думает что так бывает.
    А так бывает:???
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 19:21
    -5
    Згорнути
    Я просто боюсь представить что будет с дерьнамай, когда Шахтёр реально наберёт свои формы, это же треш снова начнётся дикий. В этот раз прыгунам решили дать небольшую фору, ну что за благородный клуб Шахтёр.
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