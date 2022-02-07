Источник: Динамо сейчас не планирует подписывать новичков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в этот момент руководство «Динамо» не ведет никаких переговоров о возможных новичках.
Клуб в течение января был активен в плане того, чтобы разгрузить состав, а вот конкретных переговоров о новых футболистах пока нет.
Возможно, киевляне ближе к возобновлению чемпионата еще попробуют кого-то приобрести, но, скорее всего, команда доиграет сезон тем составом, который есть сейчас.
Источник — Циганик LIVE
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Если это чемпион настоящий, он должен это доказать как минимум треблом (с)
У тебя в рот что то попало , выплюнь а потом четко ещё раз произнеси
Кто самый титулованный украинский клуб и наибольшим количеством чемпионств ?
И зачем вам тренсфкры если у вас бестолковка на тренерском мостике
Хотя конечно , чем больше вы потратите , тем более будет приятнее когда вы 0***тесь
Конечно таких денег как у того же шахтёра нету , ну так нам и не сбрасывается на трансферы вся страна
Но вменяемые суммы на трансферы по типу Витиньйо , вполне имеются
Очень редко игрок который что то стоит - достаётся бесплатно
В нашем случае за последнее время - один Де Пена удачный пример
Кулач по газетным заголовкам не плох - лучший бомбардир ЧУТЬ , свободный агент … но он совсем не профайл Динамо .
Да и по сути в 28 лет у него было два нормальных сезона и оба в Ворскле
В любом случае хорошо когда интрига между местами есть пока чемп идет
В любом случае хорошо когда интрига между местами есть пока чемп идет
Или там трансферы - условный Будковский ?
Найди уже работу в своих Лубнах не унижайся.
Ты себя так увереннее чувствуешь ?
Подарил не подарил это все риторика, как если будем флудить о физруках при ДК из-за которых во много жуткие результаты, это все такое.
Вполне может и выйдет подвердить в этом году, шансы все есть же.
И все
Вернее тебе придумают новую байку.
Спи уже
Или там трансферы - условный Будковский ?
Мне лично это было бы намного интереснее чем годами одну и туже чепуху слушать
Кстати Львов вы тоже с купленным судейкой только обыграть смогли
Как думаешь , Нерес поможет , хотя бы на команды с 12 по 15 место не покупать судей ?
Олег Тимофеюк, 27.09.2020 19:21
-5
Згорнути
Я просто боюсь представить что будет с дерьнамай, когда Шахтёр реально наберёт свои формы, это же треш снова начнётся дикий. В этот раз прыгунам решили дать небольшую фору, ну что за благородный клуб Шахтёр.
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