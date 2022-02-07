Источник: Динамо сейчас не планирует подписывать новичков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в этот момент руководство «Динамо» не ведет никаких переговоров о возможных новичках.

Клуб в течение января был активен в плане того, чтобы разгрузить состав, а вот конкретных переговоров о новых футболистах пока нет.

Возможно, киевляне ближе к возобновлению чемпионата еще попробуют кого-то приобрести, но, скорее всего, команда доиграет сезон тем составом, который есть сейчас.