ВИДЕО. Тренер МЮ - о Кавани, Лингарде и вылете из Кубка Англии

Наставник МЮ Ральф Рангник перед матчем АПЛ против «Бернли» ответил на вопросы журналистов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- Олимпийские игры
- Олимпийские игры
Наставник МЮ Ральф Рангник перед матчем АПЛ против «Бернли» ответил на вопросы журналистов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.