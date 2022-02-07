Санкт-Петербург. Киченок и Остапенко проиграли в стартовом матче

29-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге.
В первом круге Киченок и Остапенко проиграли румынской паре Ралука Олару / Сорана Кырстя.
Санкт-Петербург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина/Латвия, 2) – Ралука Олару/Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 4:6, 2:10
Источник — Sport.ua
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