Санкт-Петербург. Киченок и Остапенко проиграли в стартовом матче

Украинка Людмила Киченок завершила выступление на турнире в России

  • 07.02.2022 18:54
  • 304 просмотра
  • 1 комментарий
Санкт-Петербург. Киченок и Остапенко проиграли в стартовом матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

29-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге.

В первом круге Киченок и Остапенко проиграли румынской паре Ралука Олару / Сорана Кырстя.

Санкт-Петербург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина/Латвия, 2) – Ралука Олару/Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 4:6, 2:10

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vital, 07.02.2022 19:43
    +4
    А-я-я-яй! І це друга сіяна пара турніру. Совпадение? Ага, карма - розплата за приїзд у рашку.
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