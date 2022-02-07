Ньюкасл нацелился на легенду Баварии

Английский клуб намерен подписать Томаса Мюллера

  • 07.02.2022 16:50
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Ньюкасл нацелился на легенду Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» заинтересован в подписании 32-летнего немецкого нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера.

«Ньюкасл» уже связался с «Баварией» насчет трансфера игрока. «Сороки» попробуют подписать Мюллера будущим летом. Но сам футболист не стремится к переходу в английский клуб.

Мюллер — воспитанник «Баварии», который находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года. В текущем сезоне футболист провел за мюнхенскую команду 30 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 20 результативных передач.

Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года. Ориентировочная стоимость Томаса составляет €25 миллионов.

В активе Мюллера 110 матчей за сборную Германии, где он забил 42 мяча.

Источник — Bild

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