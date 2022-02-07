Андрей СТЕЦЕНКО: «Рыкун был не единственным нарушителем режима в Днепре»

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко заявил, что бывший футболист днепровского клуба Александр Рыкун был далеко не единственным нарушителем спортивного режима в команде.

- Очень интересным персонажем в «Днепре» был Александр Рыкун. Сейчас о нем легенды ходят. Как и с кем он выпивал. Лично вы видели его в нетрезвом состоянии в расположении команды?

- Такое случалось. Однако Рыкун был не единственным нарушителем спортивного режима. Были такие, которые могли дать ему фору. Просто они, в отличие от Рыкуна, умели это тщательно скрывать.

Тот, кто это прочтет, поймет, о ком я говорил. Что касается Рыкуна, считаю, если бы не эта слабость, о которой все знают, он бы мог стать игроком мирового класса.

Контракт Рыкуна принадлежал «Днепру» в 1998 году и с 2003 по 2006 годы.