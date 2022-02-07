Андрей СТЕЦЕНКО: «Рыкун был не единственным нарушителем режима в Днепре»

В команде были футболисты, которые могли дать Александру фору, считает специалист

  • 07.02.2022 16:26
  • 2387 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей СТЕЦЕНКО: «Рыкун был не единственным нарушителем режима в Днепре»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко заявил, что бывший футболист днепровского клуба Александр Рыкун был далеко не единственным нарушителем спортивного режима в команде.

- Очень интересным персонажем в «Днепре» был Александр Рыкун. Сейчас о нем легенды ходят. Как и с кем он выпивал. Лично вы видели его в нетрезвом состоянии в расположении команды?

- Такое случалось. Однако Рыкун был не единственным нарушителем спортивного режима. Были такие, которые могли дать ему фору. Просто они, в отличие от Рыкуна, умели это тщательно скрывать.

Тот, кто это прочтет, поймет, о ком я говорил. Что касается Рыкуна, считаю, если бы не эта слабость, о которой все знают, он бы мог стать игроком мирового класса.

Контракт Рыкуна принадлежал «Днепру» в 1998 году и с 2003 по 2006 годы.

Источник — FanDay

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 07.02.2022 16:37
    +1
    эт у нас что эта неделя пройдёт в под знаком "высказывания Стеценко"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности