Кулач в основе. Известен состав Динамо на матч с Рударом

Товарищеский поединок состоится 7 февраля в 16:00

  • 07.02.2022 15:39
  • 867 просмотров
  • 3 комментария
Кулач в основе. Известен состав Динамо на матч с Рударом
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

В понедельник, 7 февраля, киевское «Динамо» проведет товарищеский поединок с «Рударом».

Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ABOBA, 07.02.2022 15:52
    0
    слабый состав
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    online
    potemkin78, 07.02.2022 15:48
    0
    в два типа нападающих?
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