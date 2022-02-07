Кулач в основе. Известен состав Динамо на матч с Рударом

В понедельник, 7 февраля, киевское «Динамо» проведет товарищеский поединок с «Рударом».
Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.
Источник — ФК Динамо Киев
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