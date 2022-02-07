Новая цель Хави. Тренер Барселоны хочет подписать звезду Севильи

Жюль Кунде может продолжить карьеру в каталонском клубе

  • 07.02.2022 15:31
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Новая цель Хави. Тренер Барселоны хочет подписать звезду Севильи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заинтересован в подписании 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.

Ранее футболистом активно интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но он решил остаться в Испании.

Кунде защищает цвета «Севильи» после перехода из «Бордо» летом 2019 года за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Севилью» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость защитника составляет €60 миллионов.

В активе игрока 7 матчей за национальную сборную Франции.

Источник — Sport.es

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