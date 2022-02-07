Новая цель Хави. Тренер Барселоны хочет подписать звезду Севильи

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заинтересован в подписании 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.
Ранее футболистом активно интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но он решил остаться в Испании.
Кунде защищает цвета «Севильи» после перехода из «Бордо» летом 2019 года за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Севилью» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость защитника составляет €60 миллионов.
В активе игрока 7 матчей за национальную сборную Франции.
Источник — Sport.es
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