Мариуполь завершил учебно-тренировочный сбор в Турции

Первый учебно-тренировочный сбор «Мариуполя» в Анталии завершен. Команда получила два дня выходных. Второй этап подготовки начнется 9 февраля.
На первом подготовительном этапе в Кунду мариупольцы провели три спарринга: с «Шахтером» (0:0), «Вождовацем» (2:2) и «Силексом» (2:0). Еще одна игра, с «Широким Бриегом», не состоялась.
Источник — ФК Мариуполь
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