Воспитанник Динамо на просмотре в Минае

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран в интервью «Футбол NEWS» рассказал, что на просмотр в его команду прибыл Наумец.

Шаран не уточнbл имя и позицию футболиста, но, скорее всего, речь идет о 22-летнем воспитаннике киевского «Динамо» Владиславе Наумце.

Полузащитник долгое время выступал в Греции за «Янину», но покинул клуб прошлым летом и с тех пор оставался свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Наумец перейдет в клуб из третьего дивизиона Румынии «Хунеодар».