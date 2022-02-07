Воспитанник Динамо на просмотре в Минае

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран в интервью «Футбол NEWS» рассказал, что на просмотр в его команду прибыл Наумец.
Шаран не уточнbл имя и позицию футболиста, но, скорее всего, речь идет о 22-летнем воспитаннике киевского «Динамо» Владиславе Наумце.
Полузащитник долгое время выступал в Греции за «Янину», но покинул клуб прошлым летом и с тех пор оставался свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Наумец перейдет в клуб из третьего дивизиона Румынии «Хунеодар».
Источник — Динамомания
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