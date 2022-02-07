ВИДЕО. А вам слабо? Ибрагимович качает пресс, вися на мешке

Форвард «Милана» оригинально готовится к новым матчам

  • 07.02.2022 14:27
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ВИДЕО. А вам слабо? Ибрагимович качает пресс, вися на мешке
© Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович продолжает подготовку к новым матчам за итальянскую команду.

Златан, который выбыл на неопределенный срок из-за проблем с ахилловым сухожилием, качает пресс, вися на мешке.

«Терпение», — прокомментировал футболист видео своей тренировки.

Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента. Текущий контракт Златана с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.

Источник — Instagram

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