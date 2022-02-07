ВИДЕО. А вам слабо? Ибрагимович качает пресс, вися на мешке

40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович продолжает подготовку к новым матчам за итальянскую команду.
Златан, который выбыл на неопределенный срок из-за проблем с ахилловым сухожилием, качает пресс, вися на мешке.
«Терпение», — прокомментировал футболист видео своей тренировки.
Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента. Текущий контракт Златана с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.
Источник — Instagram
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