Игорь СУРКИС: «Клуб МЛС предлагал $3 миллиона за Цитаишвили»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал «ТаТоТаке» о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который сейчас на правах аренды играет за «Черноморец».
- Кто-то из серьезных клубов на вашу молодежь претендовал?
- Да. У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до $3 миллионов, но я убедил его остаться.
- Чтобы что?
- Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров «Динамо».
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.