Игорь СУРКИС: «Клуб МЛС предлагал $3 миллиона за Цитаишвили»

Но президент киевского клуба убедил футболиста остаться в команде

  • 07.02.2022 14:18
  • 1236 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Клуб МЛС предлагал $3 миллиона за Цитаишвили»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал «ТаТоТаке» о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который сейчас на правах аренды играет за «Черноморец».

- Кто-то из серьезных клубов на вашу молодежь претендовал?
- Да. У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до $3 миллионов, но я убедил его остаться.

- Чтобы что?
- Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров «Динамо».

Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA, 07.02.2022 14:45
    0
    Значит задумал Цыганкова продать.
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