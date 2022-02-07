Игорь СУРКИС: «Клуб МЛС предлагал $3 миллиона за Цитаишвили»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал «ТаТоТаке» о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который сейчас на правах аренды играет за «Черноморец».

- Кто-то из серьезных клубов на вашу молодежь претендовал?

- Да. У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до $3 миллионов, но я убедил его остаться.

- Чтобы что?

- Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров «Динамо».