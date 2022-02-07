ФОТО. С мячами только вратари. Шахтер начал второй сбор

Накануне «Шахтер» прилетел в Турцию на второй зимний сбор. Утром 7 февраля «оранжево-черные» вышли на знакомое поле Regnum Carya. Роберто Де Дзерби собрал игроков и сформулировал основные задачи на этом этапе подготовки, а затем команда провела втягивающую тренировку длительностью 45 минут.

С мячами работали только вратари, у полевых футболистов была разминочная часть в виде растяжек и планки на коврике, а затем несколько беговых упражнений. Отдельная программа у Сергея Кривцова, Андрея Пятова, Марлона и Манора Соломона.

В 17:30 по Киеву «Шахтер» проведет вечернюю тренировку в Белеке.