В тренерский штаб Черноморца вошел еще один специалист

Андрей Чернов вернулся в одесский клуб

  • 07.02.2022 13:24
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В тренерский штаб Черноморца вошел еще один специалист
© ФК Черноморец

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук не ограничился привлечением к совместной работе хорошо знакомых ему ассистентов — Михаила Савки, Степана Матвиива и Андрея Глущенко.

Его штаб пополнился также еще одним человеком, возможности которого известны Григорчуку со времен первой каденции в клубе — Андреем Черновым. С 2005 года он на протяжении пятнадцати лет работал в «Черноморце» в роли администратора, главного администратора и заместителя генерального директора. После полуторагодичного перерыва Чернов вернулся в одесский клуб, приступив к выполнению обязанностей менеджера.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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