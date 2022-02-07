Шахтер U-19 отправился на второй сбор в Турцию

Юношеская команда «Шахтера» отправилась на второй этап сборов в Турцию. 6 февраля из аэропорта Борисполя «Шахтер» U19 вместе с главной командой отправился в турецкий Белек на вторую часть учебно-тренировочного сбора. «Горняки» вновь будут располагаться в отельном комплексе Papillon Belvil.

На сбор, который продлится до 20 февраля, Оскар Ратулутра взял 28 футболистов.

Вратари: Денис Барченко, Владислав Кравец, Владимир Сегеда, Денис Твардовский

Защитники: Александр Башмарин, Назарий Гаврилюк, Антон Дрозд, Юрий Матвеев, Николай Огарков, Роман Савченко, Олег Чуйко

Полузащитники: Кристиан Бако, Иван Борисенко, Богдан Будко, Артем Векленко, Антон Глущенко, Максим Деркач, Роман Плющ, Олег Пушкарев, Александр Роспутько, Кирилл Сигеев, Артем Шолар, Александр Ющенко, Руслан Выдыш, Александр Якименко, Евгений Янович

Нападающие: Михаил Дубровный, Владислав Погорелый

Предварительно на втором сборе «Шахтер» U19 ожидает четыре спарринга.

10 февраля. «Шахтер» U19 – «Алтынорду» U19 (Турция)

11 февраля. «Шахтер» U19 – «Электра» (Австрия)

15 февраля. «Шахтер» U19 – «Силькеборг» U19 (Дания)

18 февраля. «Шахтер» U19 – «Динамо» U19 (Тбилиси, Грузия)