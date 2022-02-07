Металлист досрочно вернул голкипера из аренды

23-летний украинский вратарь Андрей Бубенцов вернулся из «Полесья» в «Металлист».

В начале года, когда появился вариант с полугодичной арендой в «Полесье», Бубенцов согласился на переезд в Житомир, надеясь получить игровую практику, которую не имел в осенней части сезона в Харькове. Вместе с командой Юрия Калитвинцева голкипер провел один сбор в Турции, а в 1-м туре Winter Cup 2022 отыграл за «Полесье» первый тайм против «Вереса» (2:1).

Однако уже на следующий день Бубенцов вернулся в расположение «Металлиста». В житомирской команде осталось три вратаря — Олег Кудрик, Антон Яшков и Артем Поспелов.

«Металлист» — лидер Первой лиги, «Полесье» занимает 9-е место.