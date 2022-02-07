Владислав СУПРЯГА: «Хет-трик в ворота Динамо — самый яркий момент в жизни»

Украинский нападающий считает, что должен был забить три мяча киевской команде

  • 07.02.2022 12:18
  • 1296 просмотров
  • 12 комментариев
Владислав СУПРЯГА: «Хет-трик в ворота Динамо — самый яркий момент в жизни»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», вспомнил, как забивал хет-трик в ворота киевлян, находясь в аренде в «Днепре-1».

- Хет-трик в ворота «Динамо» — самый яркий момент моей жизни. Тогда я забил 15 голов в чемпионате. Мне кажется, что это судьба — я должен был им забить три гола. Доказать, что я там не просто так, и должен летом вернуться.

- Была особенная мотивация на «Динамо»?
- Да! Хотелось доказать всем, что это была ошибка.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский, 07.02.2022 12:37 (изменен)
    +4
    В его возрасте нужно вперёд двигаться, а он похоже долго будет помнить эти голы, как, хет-трик Букина в финале турнира "Кожаный мяч".
    Если б Шева так буксовал, то никогда не стал бы топом, хотя уже в ДК колотил такое ... Хотя тут не корректно сравнивать
    Ссылка
    online
    potemkin78, 07.02.2022 12:49
    +2
    Владислав Рейский, 07.02.2022 12:40
    Несомненно и шансом воспользовался в ДК как трамплином в Европу на все 1ООО %, а эта шляпа ранимая так и будет, похоже, воспоминаниями жить как Букин ... То слезы по ночам, то язык не в состоянии выучить, то эскортницу упустил. Та сидел бы в своей ванной в Днепре да голову не морочил ни кому, а то уже и ДК не под его стиль играет, так чего перся сюда тогда вообще? Сампа тоже скоро не такая станет
    а его опыт Венглинского ничему не научил, а ведь стиль игры у них идентичный
    Ссылка
    online
    potemkin78, 07.02.2022 12:38
    +2
    Владислав Рейский, 07.02.2022 12:37
    В его возрасте нужно вперёд двигаться, а он похоже долго будет помнить эти голы, как, хет-трик Букина в финале турнира "Кожаный мяч".
    Если б Шева так буксовал, то никогда не стал бы топом, хотя уже в ДК колотил такое ... Хотя тут не корректно сравнивать
    так Шева на тренировках пахал и после неё не убегал в душ а самостоятельно удары отрабатывал
    Ссылка
    Istm, 07.02.2022 12:57
    +1
    тільки він чомусь вирішив після того матчу, що став роналду або ще кимось.
    І почав деградувати як футболіст.
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    online
    potemkin78, 07.02.2022 12:48
    +1
    Владислав Рейский, 07.02.2022 12:45
    + шансов ему, в силу обстоятельств, румын давал достаточно много, как ни кому, но и того довел до белого окаления, шо Гармаш стал напом при 1ОО5ОО форвардах номинальных в команде
    ему надо ехать в Голандию или Румынию с Венгрией. его уровень
    Ссылка
    online
    Kak Tak, 07.02.2022 12:44
    +1
    Зачем унизил динамо?Как так ?
    Ссылка
    online
    potemkin78, 07.02.2022 12:37
    +1
    будешь в облаках летать, будешь на банке сидеть
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 13:18
    0
    potemkin78, 07.02.2022 12:48
    ему надо ехать в Голандию или Румынию с Венгрией. его уровень
    Бельгия, Турция, Португалия (вряд ли)
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 07.02.2022 13:18
    0
    potemkin78, 07.02.2022 12:49
    а его опыт Венглинского ничему не научил, а ведь стиль игры у них идентичный
    Венгл и правда прекрасно в Днепре прижился конечно
    Ссылка
    Владислав Рейский, 07.02.2022 12:45
    0
    potemkin78, 07.02.2022 12:38
    так Шева на тренировках пахал и после неё не убегал в душ а самостоятельно удары отрабатывал
    + шансов ему, в силу обстоятельств, румын давал достаточно много, как ни кому, но и того довел до белого окаления, шо Гармаш стал напом при 1ОО5ОО форвардах номинальных в команде
    Ссылка
    Владислав Рейский, 07.02.2022 12:40 (изменен)
    0
    potemkin78, 07.02.2022 12:38
    так Шева на тренировках пахал и после неё не убегал в душ а самостоятельно удары отрабатывал
    Несомненно и шансом воспользовался в ДК как трамплином в Европу на все 1ООО %, а эта шляпа ранимая так и будет, похоже, воспоминаниями жить как Букин ... То слезы по ночам, то язык не в состоянии выучить, то эскортницу упустил. Та сидел бы в своей ванной в Днепре да голову не морочил ни кому, а то уже и ДК не под его стиль играет, так чего перся сюда тогда вообще? Сампа тоже скоро не такая станет
    Ссылка
    online
    terhoha, 07.02.2022 12:26
    -3
    Хотілося довести що раз в рік і палка деревяна стріляє.
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