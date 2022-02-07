Владислав СУПРЯГА: «Хет-трик в ворота Динамо — самый яркий момент в жизни»

21-летний нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», вспомнил, как забивал хет-трик в ворота киевлян, находясь в аренде в «Днепре-1».
- Хет-трик в ворота «Динамо» — самый яркий момент моей жизни. Тогда я забил 15 голов в чемпионате. Мне кажется, что это судьба — я должен был им забить три гола. Доказать, что я там не просто так, и должен летом вернуться.
- Была особенная мотивация на «Динамо»?
- Да! Хотелось доказать всем, что это была ошибка.
Источник — Футбол 1/2/3
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Если б Шева так буксовал, то никогда не стал бы топом, хотя уже в ДК колотил такое ... Хотя тут не корректно сравнивать
Если б Шева так буксовал, то никогда не стал бы топом, хотя уже в ДК колотил такое ... Хотя тут не корректно сравнивать
І почав деградувати як футболіст.
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