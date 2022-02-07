СИДОРЧУК: «Луческу полтора года уже работает, привыкли к таким нагрузкам»

Капитан «Динамо» – о зимнем сборе

  • 07.02.2022 11:49
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СИДОРЧУК: «Луческу полтора года уже работает, привыкли к таким нагрузкам»
© ФК Динамо Киев

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, как команда реагирует на нагрузки во время зимнего сбора.
 
- На сборах больше голова устает, физически вроде бы уже нормально готовы. Самым тяжелым в плане психологии был пятый день сборов, когда была третья игра.
 
- У команды по две тренировки в день, иногда по три. Физически с этим справляетесь?
- Да, к этому нужно было просто привыкнуть. Мистер полтора года уже работает, поэтому мы уже к этому готовы. 
 
- Где лучшие погодные условия: в Испании или в Турции?
- В Испании мне было поприятнее и по погоде, и по качеству полей. Здесь есть больше возможности варьировать спарринг-партнеров. Грех жаловаться на поля, в Украины мы бы сейчас таких не нашли. Но если сравнивать два сбора, то условия для тренировок в Испании лучше.
 
- «Динамо» пытается подбирает соперников, с которыми уже играло неоднократно на сборах?
- Не думаю, что подбирается определенный соперник. Сейчас ковид гуляет, поэтому так совпадает. Не думаю, что кто-то сидит и думает, с кем бы нам удобно было сыграть. 

Источник — ФК Динамо Киев

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