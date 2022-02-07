Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 строчки, Монфис потерял две позиции

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250. Испанец Альберт Рамос-Виньолас выиграл соревнования в Кордове и поднялся на 32-ю позицию, Александр Бублик из Казахстана оказался лучшим в Монпелье и начинает новую неделю на 31-й строчке, португалец Жоао Соуза после долгожданного титула вернулся в первую сотню (86).



В первой десятке без изменений, Гаэль Монфис опустился на две позиции и теперь 18-й.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на четыре строчки, Сергей Стаховский опустился на три, у Виталия Сачко – без изменений.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке ATP пока что ситуация следующая:

Чемпионская гонка ATP