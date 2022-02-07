Рейтинг WTA. Костюк снова вторая ракетка Украины, дебют Бадосы в топ-5

На прошлой неделе в расписании не было турниров WTA, но очки все равно отнимались. Поэтому даже в первой десятке состоялись кое-какие изменения.
Ига Свёнтек потеряла очки за прошлогоднюю победу на соревнованиях в Аделаиде и опустилась сразу на четыре позиции, что позволило, к примеру, Пауле Бадосе дебютировать в топ-5. Также в десятку вернулась Онс Жабер, которая поменялась местами с Даниэль Коллинс.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то наша самая высокорейтинговая теннисистка Элина Свитолина осталась на 15-й позиции. Ангелина Калинина, которая сегодня празднует 25-летие, выпала из первой полусотни и теперь занимает 53-ю строчку. Вернула себе статус второй ракетки Украины Марта Костюк, она 51-я. У остальных изменения если и есть, то минимальные.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке все осталось, как было неделю назад.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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