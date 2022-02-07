Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Моя главная мечта – быть чемпионом Украины»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич подвел итоги первого зимнего сбора своих подопечных в Турции и признался, чего мечтает добиться с командой.
«Нам нужно хорошо подготовиться и усовершенствовать некоторые вещи, провести анализ, укомплектоваться до конца и ждать первой игры с Десной. Сейчас это самое важное.
Моя мечта – быть чемпионом Украины. Но к этой абстрактной цели лежит длинный путь. Перед началом этого сезона у нас не было задачи занять третье место, а только попасть в первую пятерку. Но во время сезона временные цели меняются, и сейчас, когда мы на третьем месте, хочется быть вторыми», - сказал Йовичевич.
Отметим, что на первом сборе днепровский клуб провел три контрольных матча, в которых одержал три победы. Подопечные Йовичевича обыграли болгарский «Берое» (2:1), черногорский «Дечич» (1:0) и сербский «Спартак Суботица» (3:0).
Источник — Футбол 1/2/3
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