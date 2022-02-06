Металлист — Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч Winter Cup «Металлист» – «Верес».

«Да, действительно это противостояние тренеров, которые раньше играли за «Шахтер», а именно Саши Кучера и Юры Вирта.

Но хоть «Верес» и играет в УПЛ, я думаю, преимущество будет у «Металлиста», так как у этой команды исполнители немножко другого уровня. Харьковский клуб усиливается, он смотрит в будущее и одной ногой уже в УПЛ. Их все мысли связаны с Премьер-лигой. Все усиления «Металлиста» связаны с УПЛ. То, что харьковчане сейчас в Первой лиге, это ни о чем не говорит. Команда действительно сильная и она подает надежды действительно быть третьей силой в Украине. И харьковский клуб заявляет об этом.

Но это первые игры на сборах и сейчас в принципе все равны. Сложно прогнозировать результат, так как, повторюсь, что это сборы. Здесь закладывается какой-то фундамент физических кондиций. В футболе всякое может быть. Но, я думаю, что «Металлист» по исполнителям и по структуре сильнее. Хотя по опыту, наверное, не сильнее пока что, так как харьковчане выступают в Первой лиге. Но все равно, я думаю, что фаворитом этой встречи чуть-чуть является «Металлист». У харьковчан больше шансов выиграть. Потому что, повторюсь, хоть результат на сборах и не важен, «Верес» не впечатлил в первом матче. Думаю, у «Металлиста» больше шансов победить в этом поединке», - сказал Воробей.

Матч «Металлист» – «Верес» состоится 8-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.