Металлист — Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка Winter Cup 2022

  • 06.02.2022 21:51
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  • 1 комментарий
Металлист — Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Металлист

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч Winter Cup «Металлист» – «Верес».

«Да, действительно это противостояние тренеров, которые раньше играли за «Шахтер», а именно Саши Кучера и Юры Вирта.

Но хоть «Верес» и играет в УПЛ, я думаю, преимущество будет у «Металлиста», так как у этой команды исполнители немножко другого уровня. Харьковский клуб усиливается, он смотрит в будущее и одной ногой уже в УПЛ. Их все мысли связаны с Премьер-лигой. Все усиления «Металлиста» связаны с УПЛ. То, что харьковчане сейчас в Первой лиге, это ни о чем не говорит. Команда действительно сильная и она подает надежды действительно быть третьей силой в Украине. И харьковский клуб заявляет об этом.

Но это первые игры на сборах и сейчас в принципе все равны. Сложно прогнозировать результат, так как, повторюсь, что это сборы. Здесь закладывается какой-то фундамент физических кондиций. В футболе всякое может быть. Но, я думаю, что «Металлист» по исполнителям и по структуре сильнее. Хотя по опыту, наверное, не сильнее пока что, так как харьковчане выступают в Первой лиге. Но все равно, я думаю, что фаворитом этой встречи чуть-чуть является «Металлист». У харьковчан больше шансов выиграть. Потому что, повторюсь, хоть результат на сборах и не важен, «Верес» не впечатлил в первом матче. Думаю, у «Металлиста» больше шансов победить в этом поединке», - сказал Воробей.

Матч «Металлист» – «Верес» состоится 8-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Андрій Воробей, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Met_Kh, 06.02.2022 22:05
    0
    я прошу Металлист об одном, что бы сильно этот народный кетчуп не насиловали главное без травм 2-3 банки и хватит
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