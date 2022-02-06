Динамо в Турции: Луческу руководит каждым движением

На следующий день после матча с болгарским «Левски» Мирча Луческу предоставил игрокам день на восстановление.

Команда воспользовалась всеми удобствами спа-комплекса отеля Titanic Mardan Palace. Так прошел экватор второго сбора, который продлится 11 дней.

На 7-й день пребывания динамовцев в Турции было запланировано две тренировки. В воскресенье в Анталии было солнечно и тепло, в отличие от середины недели тренировки прошли при комфортных погодных условиях.

Разминка в рамках утренней сессии выдалась очень насыщенной. Заданием игроков было делать спринты - рывки на короткие дистанции. Во время упражнения к команде обратился Мирча Луческу, обратив внимание своих подопечных, что выкладываться и работать на высокой скорости нужно уже на разминке.

После удержания мяча в квадратах игрокам снова были предложены упражнения на скорость и координацию, а в основной части занятия команда расположилась на двух половинах поля. Пока одна группа игроков работала над завершением атак после прострелов с фланга, другая оттачивала удары по воротам после сольных проходов, а затем и комбинаций.

При этом хорошенько поработать пришлось вратарям, и между полевыми игроками и голкиперами традиционно зародилось спортивное соперничество – кто больше забьет или отобьет мячей. Игроки неохотно покидали поле после тренировки, хотя уже спустя несколько часов вернулись на него снова, на вечернюю сессию.

На вечернем занятии команда также много работала над завершением атак. Однако началась основная часть работы с прессинга и контроля, в то время как вратари под руководством Михаила Михайлова выполняли специальные упражнения, среди которых – прием мяча и передача своему игроку под прессингом соперника.

К тренировочному лагерю первой команды присоединился 17-летний вратарь Дмитрий Погорилый. Напомним, ранее роль четвертого вратаря на турецком сборе основной команды в связи с травмой Руслана Нещерета выполнял Иларион Тугай. Сегодня Тугай отправился в составе «Динамо» U19 на матч Юношеской Лиги УЕФА против «Депортиво».

Вскоре вратари присоединились к основной группе, и команда начала работать над комбинациями в атаке и их завершениями. Каждым движением мяча и футболистов руководил Мирча Луческу.

В это время беговой интервальной работой на поле под руководством тренера-реабилитолога занимался Денис Попов, тренировавшийся по индивидуальной программе и накануне.

Завершился насыщенный тренировочный день излюбленным для футболистов во время сборов мини-турниром из трех команд, которые по традиции Мирча Луческу формирует на основе возраста – команда самых опытных, команда самых молодых и команда средней возрастной категории. На этот раз победу праздновали ветераны, которые перед началом мини-турнира пожаловались Мистеру на нехватку в своем составе защитников, однако тот напомнил игрокам о важности универсальности. Решающий гол в составе победителей забил Денис Гармаш, что вызвало бурю эмоций у партнеров по команде.

Новая неделя начнется для «Динамо» очередным контрольным матчем. Встреча с черногорским «Рударом» начнется в 16:00 по киевскому времени (17:00 по местному).