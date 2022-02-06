Ференцварош Черчесова опять проиграл. Гол Зубкова не засчитали

Венгерская команда уступила «Пакшу» со счетом 0:3

  • 06.02.2022 20:47
  • 2881 просмотр
  • 9 комментариев
Ференцварош Черчесова опять проиграл. Гол Зубкова не засчитали
© ФК Ференцварош

Венгерский «Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова в гостях проиграл «Пакшу» со счетом 0:3 в поединке 19-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

Это третье поражение Черчесова в трех матчах у руля «Ференцвароша».

Украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе своей команды и отметился забитым голом на 19-й минуте, но его мяч был отменен из-за офсайда.

«Ференцварош» с 38-ю очками в активе по итогам тура опустился на второе место в таблице чемпионата Венгрии, лидирует «Академия Пушкаша», которая набрала 40 очков.

«Пакш» — «Ференцварош» — 3:0
Голы: Адам, 5, Сабо, 31, Харасти, 72

Источник — Sport.ua

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1970, 06.02.2022 21:16
    +9
    Называется почувствуйте разницу. Ребров-Черч. Это ж небо и земля....
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    Serhii P., 06.02.2022 21:21
    +6
    Напевно ще один такий матч - і до побачення, Черчесов.
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    hanter83, 06.02.2022 20:54
    +5
    Як,він програв- ви ж написали ПАКШ 0-3 ФЕРЕНЦ. розберіться????!!!! 😁😁😁👏
    Ссылка
    Михаил Степанов, 06.02.2022 20:56
    +3
    hanter83, 06.02.2022 20:54
    Як,він програв- ви ж написали ПАКШ 0-3 ФЕРЕНЦ. розберіться????!!!! 😁😁😁👏
    П-професіоналізм
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    online
    Милан Милан, 06.02.2022 21:33
    +2
    Аха ха, так быстро?) Ну какой из Черсесова тренер? Что в голове у хозяев Ференцварош а?)
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    MykolaTesla, 06.02.2022 21:40
    +1
    Угорці вирішили забити останній цвях у кришку труни, запросивши кацапа - от і мають.
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    online
    worker, 06.02.2022 21:39
    +1
    У Динамо после ухода Реброва точно так было.
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    online
    zzg77, 06.02.2022 21:40
    0
    Пора гнать в шею лысого таракана!!!
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    locator-x, 06.02.2022 21:34
    0
    Ференцварош тепер поступається Академії Пушкаша двома очками і йде на рівних з Кішвардою. Тою, за яку грав Мілевський, яка в 30 км від Чопа і яка веде співпрацю\ з Минаєм. Ну і рівень такий же приблизно.
    Найцікавіше те, що за часів Реброва Ференц заробив стільки грошей і набув стільки досвіду, що йому мало б вистачити інерції років на 3, щоб спокійно вигравати чемпіонат .Куди воно усе ділося?
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