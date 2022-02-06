Ференцварош Черчесова опять проиграл. Гол Зубкова не засчитали

Венгерский «Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова в гостях проиграл «Пакшу» со счетом 0:3 в поединке 19-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

Это третье поражение Черчесова в трех матчах у руля «Ференцвароша».

Украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков вышел на поле в стартовом составе своей команды и отметился забитым голом на 19-й минуте, но его мяч был отменен из-за офсайда.

«Ференцварош» с 38-ю очками в активе по итогам тура опустился на второе место в таблице чемпионата Венгрии, лидирует «Академия Пушкаша», которая набрала 40 очков.

«Пакш» — «Ференцварош» — 3:0

Голы: Адам, 5, Сабо, 31, Харасти, 72