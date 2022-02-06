Владимир ШАРАН: «Футболистам очень тяжело»

Наставник «Миная» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 06.02.2022 20:21
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Владимир ШАРАН: «Футболистам очень тяжело»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал, как проходят сборы его команды.

«Мы много работали на искусственном поле. Было много работы над выносливостью. Погода не позволяла работать нам на футбольном поле. Буквально один раз поработали и сыграли один матч с неплохой польской командой, которая находится на первом месте в первой лиге. Сыграли 1:1. Было видно, что ребята выдержали буквально 30 минут как в первом, так и во втором тайме, потому что играли двумя составами.

Сейчас я понимаю состояние футболистов, потому что им действительно очень тяжело. Все из-за смены грунта. Надеюсь, что в дальнейшем они будут набирать кондиции, которые позволят в чемпионате неплохо проводить поединки», — подытожил Шаран.

Источник — Футбол 1/2/3

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