Бублик выиграл дебютный титул ATP, обыграв в финале третью ракетку мира

Жоао Соуза взял первый титул за четыре года, победив в Индии

  • 06.02.2022 20:20
  • 1148 просмотров
  • 1 комментарий
Бублик выиграл дебютный титул ATP, обыграв в финале третью ракетку мира
© ATP. Александр Бублик

Состоялись финалы на турнирах ATP 250 во Франции и в Индии.
 
В Монпелье Александр Бублик из Казахстана переиграл лидера посева немца Александра Зверева, завоевав свой дебютный титул в карьере.
 
В Пуне португалец Жоао Соуза выиграл первый за четыре года турнир, победив в матче за титул Эмила Руусувуори из  Финляндии.
 
Монпелье. Финал
Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:3
 

Пуна. Финал
Жоао Соуза (Португалия) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – 7:6(9), 4:6, 6:1

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Smart, 06.02.2022 21:03
    0
    Поздравляю, Казахстан! Бублик, кстати, по рождению россиянин, как и Рыбакина, поэтому коренным казахам нечего смотреть враждебно на россиян и таких натурализаций там полно, впрочем, в белорусском спорте тоже хватает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности