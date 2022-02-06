Бублик выиграл дебютный титул ATP, обыграв в финале третью ракетку мира

Состоялись финалы на турнирах ATP 250 во Франции и в Индии.
В Монпелье Александр Бублик из Казахстана переиграл лидера посева немца Александра Зверева, завоевав свой дебютный титул в карьере.
В Пуне португалец Жоао Соуза выиграл первый за четыре года турнир, победив в матче за титул Эмила Руусувуори из Финляндии.
Монпелье. Финал
Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:3
Пуна. Финал
Жоао Соуза (Португалия) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – 7:6(9), 4:6, 6:1
Источник — Sport.ua
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