Бублик выиграл дебютный титул ATP, обыграв в финале третью ракетку мира

Состоялись финалы на турнирах ATP 250 во Франции и в Индии.



В Монпелье Александр Бублик из Казахстана переиграл лидера посева немца Александра Зверева, завоевав свой дебютный титул в карьере.



В Пуне португалец Жоао Соуза выиграл первый за четыре года турнир, победив в матче за титул Эмила Руусувуори из Финляндии.



Монпелье. Финал

Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:3





Пуна. Финал

Жоао Соуза (Португалия) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – 7:6(9), 4:6, 6:1