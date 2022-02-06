ФОТО. Пятов провел мини-отпуск в Париже

Украинский вратарь «Шахтера» отдохнул вместе со своей женой

  • 06.02.2022 20:05
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ФОТО. Пятов провел мини-отпуск в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов провел мини-отпуск между двумя учебно-тренировочными сборами «горняков» в Париже со своей женой Юлией.

«Один из лучших отпусков.

Только мы — и Париж в нашем распоряжении.

Море эмоций и впечатлений от классных мест, вкусных ресторанов и интересных музеев.

Но главное — время вдвоем с Юлией. Это мой заряд энергии на весь сбор», — написал Андрей.

Источник — Instagram

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