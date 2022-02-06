Сачко выиграл первый матч квалификации на турнире во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (№238 ATP) стартовал с победы в квалификации челленджера в Шербуре.
В полуфинале отбора украинец обыграл Николаса Давида Йонела из Румынии (№417 ATP).
Шербур. Полуфинал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Николас Давид Йонел (Румыния) – 6:2, 6:0
В финале отбора Сачко сразится против Тристана Ламазина (№301 ATP).
Источник — Sport.ua
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