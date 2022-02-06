К Динамо присоединился новый вратарь

В воскресенье, после восстановительного дня, «Динамо» вернулось к работе на футбольном поле стадиона Mardan.
Утреннее занятие проходило при отличных погодных условиях. К сбору первой команды присоединился 17-летний вратарь юношеской команды Дмитрий Погорилый.
Вечером «бело-синие» проведут еще одну тренировку на стадионе.
Источник — ФК Динамо Киев
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