Швед сделал ассист и помог Мехелену победить в матче с Беерсхотом

В матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на домашнем стадионе победил «Берсхот».

Украинский полузащитник хозяев поля Марьян Швед оформил ассист. На 18-й минуте хавбек отдал голевую передачу на Уго Кейперса.

Для 24-летнего форварда это третий ассист в текущем сезоне. Швед сыграл 17 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

В другом матче дня «Брюгге» дома потерпел поражение от «Гента» (1:2). У хозяев поля украинец Эдуард Соболь вышел на замену на 83-й минуте игры. У гостей Роман Безус не был включен в заявку на матч.

Чемпионат Бельгии.

26-й тур, 6 февраля

Брюгге – Гент – 1:2

Голы: де Кетеларе, 76 – Хюльсагер, 36, Тиссаудали, 67.

Мехелен – Беерсхот – 3:2

Голы: Сторм, 11, 29, Кейперс, 18 – Куке, 62 (автогол), Сануси, 90+3.