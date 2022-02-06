Швед сделал ассист и помог Мехелену победить в матче с Беерсхотом

В матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на домашнем стадионе победил «Берсхот».
Украинский полузащитник хозяев поля Марьян Швед оформил ассист. На 18-й минуте хавбек отдал голевую передачу на Уго Кейперса.
Для 24-летнего форварда это третий ассист в текущем сезоне. Швед сыграл 17 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне чемпионата Бельгии.
В другом матче дня «Брюгге» дома потерпел поражение от «Гента» (1:2). У хозяев поля украинец Эдуард Соболь вышел на замену на 83-й минуте игры. У гостей Роман Безус не был включен в заявку на матч.
Чемпионат Бельгии.
26-й тур, 6 февраля
Брюгге – Гент – 1:2
Голы: де Кетеларе, 76 – Хюльсагер, 36, Тиссаудали, 67.
Мехелен – Беерсхот – 3:2
Голы: Сторм, 11, 29, Кейперс, 18 – Куке, 62 (автогол), Сануси, 90+3.
Источник — Sport.ua
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