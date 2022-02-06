26-й тур
Брюгге
1 : 2
Гент
06.02.2022, FT

Швед сделал ассист и помог Мехелену победить в матче с Беерсхотом

В матче «Брюгге» против «Гента» Эдуард Соболь вышел на замену на 83-й минуте

  • 06.02.2022 20:37
  • 614 просмотров
  • 0 комментариев
Швед сделал ассист и помог Мехелену победить в матче с Беерсхотом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

В матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на домашнем стадионе победил «Берсхот».

Украинский полузащитник хозяев поля Марьян Швед оформил ассист. На 18-й минуте хавбек отдал голевую передачу на Уго Кейперса.

Для 24-летнего форварда это третий ассист в текущем сезоне. Швед сыграл 17 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

В другом матче дня «Брюгге» дома потерпел поражение от «Гента» (1:2). У хозяев поля украинец Эдуард Соболь вышел на замену на 83-й минуте игры. У гостей Роман Безус не был включен в заявку на матч.

Чемпионат Бельгии.

26-й тур, 6 февраля

Брюгге – Гент – 1:2

Голы: де Кетеларе, 76 – Хюльсагер, 36, Тиссаудали, 67.

Мехелен – Беерсхот – 3:2

Голы: Сторм, 11, 29, Кейперс, 18 – Куке, 62 (автогол), Сануси, 90+3.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности