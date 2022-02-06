ФОТО. 29 футболистов. Шахтер отправился на второй сбор в Турцию

В воскресенье, 6 февраля, донецкий «Шахтер» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 19 февраля.
Для подготовки ко второй части сезона главный тренер «горняков» Роберто де Дзерби взял 29 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов и Анатолий Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;
Нападающие: Жуниор Мораэс, Фернандо.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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