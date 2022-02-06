ФОТО. 29 футболистов. Шахтер отправился на второй сбор в Турцию

Донецкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 06.02.2022 19:07
  • 1328 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. 29 футболистов. Шахтер отправился на второй сбор в Турцию
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 6 февраля, донецкий «Шахтер» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 19 февраля.

Для подготовки ко второй части сезона главный тренер «горняков» Роберто де Дзерби взял 29 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов и Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Жуниор Мораэс, Фернандо.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 06.02.2022 20:28
    0
    zzg77, 06.02.2022 19:32
    Табор уходит в небо!!!!!
    Чувак мне кажется это слишком. Мы лучше на футбольном поле их обыграем
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    online
    zzg77, 06.02.2022 19:32
    -1
    Табор уходит в небо!!!!!
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