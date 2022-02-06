Стали известны соперники Шахтера на втором учебно-тренировочном сборе

Донецкая команда запланировала четыре контрольных поединка

  • 06.02.2022 18:51
  • 341 просмотр
  • 2 комментария
Стали известны соперники Шахтера на втором учебно-тренировочном сборе
© ФК Шахтер Донецк

6 февраля «Шахтер» отправится в Турцию на второй зимний сбор.

Уже известен список соперников, с которыми «горняки» проведут контрольные матчи на этом этапе подготовки. Подопечные Роберто Де Дзерби встретятся с двумя представителями чемпионата Казахстана, а также с «Мариуполем» и «Ригой».

Календарь игр

12 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Караганда, Казахстан)
13 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Мариуполь» (Мариуполь, Украина)
18 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Астана» (Астана, Казахстан)
19 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Рига» (Рига, Латвия)

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fitness2643, 06.02.2022 19:02
    +1
    Опять Мариуполь и Рига это топы конечно! И донецкие фанаты ещё кричат у них тяжелее соперники. Ну ну
    Ссылка
    online
    porvy-pykan, 06.02.2022 19:11
    -3
    Fitness2643, 06.02.2022 19:02
    Опять Мариуполь и Рига это топы конечно! И донецкие фанаты ещё кричат у них тяжелее соперники. Ну ну
    Главное в списке нет дворников с Люксембурга
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности