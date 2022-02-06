Стали известны соперники Шахтера на втором учебно-тренировочном сборе

6 февраля «Шахтер» отправится в Турцию на второй зимний сбор.

Уже известен список соперников, с которыми «горняки» проведут контрольные матчи на этом этапе подготовки. Подопечные Роберто Де Дзерби встретятся с двумя представителями чемпионата Казахстана, а также с «Мариуполем» и «Ригой».

Календарь игр

12 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Караганда, Казахстан)

13 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Мариуполь» (Мариуполь, Украина)

18 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Астана» (Астана, Казахстан)

19 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Рига» (Рига, Латвия)