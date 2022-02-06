Киченок и Остапенко стали вторыми сеяными на турнире в Санкт-Петербурге

Украинско-латвийская пара сыграет с румынским дуэтом Кырстя/Олару

  • 06.02.2022 16:20
  • 201 просмотр
  • 1 комментарий
Киченок и Остапенко стали вторыми сеяными на турнире в Санкт-Петербурге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии сыграют в парном разряде на турнире WTA-500 St. Petersburg Ladies Trophy.

Украиснко-латвийская пара посеяна на турнире под вторым номером. Их первыми соперницами станет румынский дуэт Кырстя/Олару.

Изначально вместе с Олару заявилась другая украинка, Надежда Киченок, но она защищать титул в Петербурге не будет.

Людмила Киченок — единственная представительница Украины на турнире. С соревнований снялись Ангелина Калинина (основная сетка) и Даяна Ястремская (квалификация).

Источник — Теннисный Портал Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    olya403, 06.02.2022 16:39
    0
    " вона захищатиме титул у Петербурзі не буде"(с)
    Так захищатиме чи не буде?))
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