Киченок и Остапенко стали вторыми сеяными на турнире в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии сыграют в парном разряде на турнире WTA-500 St. Petersburg Ladies Trophy.
Украиснко-латвийская пара посеяна на турнире под вторым номером. Их первыми соперницами станет румынский дуэт Кырстя/Олару.
Изначально вместе с Олару заявилась другая украинка, Надежда Киченок, но она защищать титул в Петербурге не будет.
Людмила Киченок — единственная представительница Украины на турнире. С соревнований снялись Ангелина Калинина (основная сетка) и Даяна Ястремская (квалификация).
Источник — Теннисный Портал Украины
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