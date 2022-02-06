Киченок и Остапенко стали вторыми сеяными на турнире в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии сыграют в парном разряде на турнире WTA-500 St. Petersburg Ladies Trophy.

Украиснко-латвийская пара посеяна на турнире под вторым номером. Их первыми соперницами станет румынский дуэт Кырстя/Олару.

Изначально вместе с Олару заявилась другая украинка, Надежда Киченок, но она защищать титул в Петербурге не будет.

Людмила Киченок — единственная представительница Украины на турнире. С соревнований снялись Ангелина Калинина (основная сетка) и Даяна Ястремская (квалификация).