ХИРН: «Давайте устроим бой Камбосос – Хэйни. Ломаченко будет претендентом»

Британский промоутер хочет отодвинуть украинца от поединка

  • 06.02.2022 15:56
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ХИРН: «Давайте устроим бой Камбосос – Хэйни. Ломаченко будет претендентом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хэйни

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни, убежден, что бой против его подопечного более важен для абсолютного чемпиона 135-фунтового дивизиона Джорджа Камбососа, чем поединок с Василием Ломаченко.

«Для сделки нужно пройти долгий путь, но Камбосос должен сделать свой ход. Он не хочет проводить разминочный бой или ждать других людей. Зачем ему это? У него есть самый большой среди возможных поединков - бой за звание абсолютного чемпиона.

Конечно, этот бой важнее, чем поединок с Ломаченко. Василий - великолепный боец, но это добровольная защита. Тогда у нас все равно останутся проблемы из-за того, есть абсолютный чемпион или нет. Просто давайте устроим бой, а Ломаченко, вероятно, будет обязательным претендентом для победителя», - сказал Хирн.

Напомним, ранее Камбосос и Ломаченко пообщались в социальных сетях по поводу возможного боя.

 

Источник — Fightnews

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