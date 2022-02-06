Даниил СИКАН: «Петраков меня поддержал»

Форвард рассказал о своем разговоре с главным тренером сборной Украины

  • 06.02.2022 15:39
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Даниил СИКАН: «Петраков меня поддержал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Александром Петраковым перед переходом в немецкую «Ганзу» на правах аренды.

«Мы разговаривали с ним. Обсуждали тему игровой практики. Он поддерживал, говорил, что нужно играть. Считаю, что у нас хорошие шансы в игре с Шотландией. Думаю, мы хорошо подготовимся, чтобы сыграть с британцами на результат и добиться успеха. Все предпосылки для этого у нас есть», — рассказал Сикан.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. «Сине-желтые» сыграют с Шотландией 24 марта в Глазго.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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