Владислав СУПРЯГА: «Мечтаю играть за Реал Мадрид»

Украинский форвард рассказал о любимом европейском клубе

  • 05.02.2022 21:00
  • 625 просмотров
  • 8 комментариев
Владислав СУПРЯГА: «Мечтаю играть за Реал Мадрид»
© ФК Сампдория. Владислав Супряга (слева)

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.

– Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен оказаться там. Хочу здесь оставаться всю карьеру.

– В Италии?
– Я думаю, что это не мой самый любимый чемпионат. Мне нравится Испания и «Реал Мадрид». Это мой любимый клуб. Я мечтаю там играть, - сказал Супряга.

Источник — BurBuzz

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sancho_v, 05.02.2022 21:21
    +2
    Ага, один уже третий год играет.
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    maverik, 05.02.2022 21:31
    +1
    И тут Остапа понесло...
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    online
    BekXan, 05.02.2022 21:46
    0
    Адекватный взрослый знающий себе цену футболист такое не скажет.
    А от это я маю мрию...Иди ты в трещину...
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    Fitness2643, 05.02.2022 21:41
    0
    Весёлый парень! Мечтать не вредно! Работай в поту на западе работяг любят! Меньше слов больше дела и будешь даже лучше Яремчука!
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    nivava, 05.02.2022 21:39 (изменен)
    0
    Блин, как можно нарушить психику и самовозвысится человеку?
    Да очень просто. Пусть забьёт Шубкисам хет-рик и ВСЁ : ПОНЕСЛОСЬ...
    А потом, сколько таких талантов погублено самим Динамо...
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    igor_986, 05.02.2022 21:32
    0
    Та нехрен делать. Забивай по 50+ голов в сезон и дорога открыта все вопросы только к тебе...
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    Cherevik22, 05.02.2022 21:23
    0
    Хотеть - не вредно!
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    online
    euro2012_za_2012euro, 05.02.2022 21:14
    0
    "Клянёмся жить, как Вождь Великий жил,
    И также в армии служить, как Ленин в ней служил!"
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