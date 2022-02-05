Владислав СУПРЯГА: «Мечтаю играть за Реал Мадрид»

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.
– Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен оказаться там. Хочу здесь оставаться всю карьеру.
– В Италии?
– Я думаю, что это не мой самый любимый чемпионат. Мне нравится Испания и «Реал Мадрид». Это мой любимый клуб. Я мечтаю там играть, - сказал Супряга.
Источник — BurBuzz
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А от это я маю мрию...Иди ты в трещину...
Да очень просто. Пусть забьёт Шубкисам хет-рик и ВСЁ : ПОНЕСЛОСЬ...
А потом, сколько таких талантов погублено самим Динамо...
И также в армии служить, как Ленин в ней служил!"
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