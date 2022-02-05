Василий КОБИН: «Жалею, что не взял Кравченко в свою команду»

Экс-главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, что нынешний футболист «Черноморца» Сергей Кравченко мог оказаться в его команде.
«Сергей Кравченко - это фигура. Когда я тренировал «Минай», то сделал ошибку, не взяв этого футболиста в команду. Не получилось договориться и он уехал в Одессу. Сергей мог перейти в «Минай» во второй мой приход в команду. Это лидер и капитан, который показывает высокий уровень футбола. Его опыт должен помочь «Черноморцу» остаться в УПЛ», - сказал Кобин.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.