Василий КОБИН: «Жалею, что не взял Кравченко в свою команду»

Известный тренер поделился интересным инсайдом

  • 05.02.2022 18:38
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Василий КОБИН: «Жалею, что не взял Кравченко в свою команду»
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Экс-главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, что нынешний футболист «Черноморца» Сергей Кравченко мог оказаться в его команде.

«Сергей Кравченко - это фигура. Когда я тренировал «Минай», то сделал ошибку, не взяв этого футболиста в команду. Не получилось договориться и он уехал в Одессу. Сергей мог перейти в «Минай» во второй мой приход в команду. Это лидер и капитан, который показывает высокий уровень футбола. Его опыт должен помочь «Черноморцу» остаться в УПЛ», - сказал Кобин.

Источник — Футбол 1/2/3

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