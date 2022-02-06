Реал Мадрид – Гранада. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 23-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Гранада».

«В турнирной таблице испанской Примеры «Реал» с 50 очками лидирует, опережая вторую «Севилью» на 4 балла. «Гранада» с 24 баллами в активе идет на 16-й позиции.

В первом круге в ноябре мадридцы на выезде обыграли «Гранаду» со счетом 4:1. Всего команды между собой встречались 51 раз. Статистика на стороне «галактикос», которые одержали 37 побед. «Гранада» записала в свой актив шесть викторий. Еще восемь встреч завершились вничью.

Поставлю на то, что в грядущем матче мадридский «Реал» обыграет дома «Гранаду», - сказал Козьбан.

Матч «Реал» Мадрид – «Гранада» состоится 6 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».