Юбилейная победа. Аль-Айн Реброва разгромил Хаур-Факкан

В 14-м туре чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Айн», который возглавляет украинец Сергей Ребров, разгромил «Хаур-Факкан» со счетом 4:1.
Чемпионат ОАЭ, 14 тур
«Аль-Айн» – «Хаур-Факкан» – 4:1
Голы: Рахими, 19, Лаба, 41 (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50
«Аль-Айн», для которого это 10-я победа, единолично лидирует в турнирной таблице, опережая «Аль-Вахда» на 6 очков.
Источник — Sport.ua
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