ВИДЕО. Хави про Атлетико, Дембеле и готовность Траоре и Обамеянга

Каталонскую «Барселону» 6 февраля ожидает суперматч против мадридского «Атлетико» на Камп Ноу. Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени. ​«Барселона» впервые за два месяца сможет сыграть при полных трибунах.

Власти Каталонии разрешили продавать все доступные билеты. Отмечается, что на данный момент продано 75% билетов от общей вместимости «Камп Ноу».

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави Эрнандеса перед матчем «Барселона» - «Атлетико» Мадрид.