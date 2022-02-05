ВИДЕО. Хави про Атлетико, Дембеле и готовность Траоре и Обамеянга

Каталонскую «Барселону» 6 февраля ожидает суперматч против мадридского «Атлетико» на Камп Ноу. Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени. «Барселона» впервые за два месяца сможет сыграть при полных трибунах.
Власти Каталонии разрешили продавать все доступные билеты. Отмечается, что на данный момент продано 75% билетов от общей вместимости «Камп Ноу».
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави Эрнандеса перед матчем «Барселона» - «Атлетико» Мадрид.
Источник — Sport.ua
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