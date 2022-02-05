ВИДЕО. Хави про Атлетико, Дембеле и готовность Траоре и Обамеянга

Тренер «Барселоны» ответил на самые актуальные вопросы

  • 05.02.2022 17:34
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ВИДЕО. Хави про Атлетико, Дембеле и готовность Траоре и Обамеянга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонскую «Барселону» 6 февраля ожидает суперматч против мадридского «Атлетико» на Камп Ноу. Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени. ​«Барселона» впервые за два месяца сможет сыграть при полных трибунах.

Власти Каталонии разрешили продавать все доступные билеты. Отмечается, что на данный момент продано 75% билетов от общей вместимости «Камп Ноу».

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави Эрнандеса перед матчем «Барселона» - «Атлетико» Мадрид.

Источник — Sport.ua

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