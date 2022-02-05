ФОТО. ЗАВАЦКАЯ: «Сегодня мне исполнилось 22, но в сердце 18»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пятого февраля празднует 22-летие.
«Сегодня мне исполнилось 22, но в сердце 18», – написала Катарина.
Также Завацкую поздравили и другие теннисистки. В частности, и одна из ее лучших подруг Марта Костюк.
«Поздравляю с днем рождения самую чистую и милую душу, которую я знаю. Я люблю тебя так сильно и не могу дождаться, чтобы разделить еще много прекрасных воспоминаний вместе. Вокруг тебя всегда много любви и веселья. Оставайся собой», – подписала подборку совместных фотографий и видео Марта.
Источник — Instagram
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пИсИ. Круто. колі дівчата товаришують між собою з одної країни в тенісі.
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