Илья ЗАБАРНЫЙ: «На третьем сборе Динамо будет в оптимальных кондициях»

Центральный защитник «Динамо» – о пропуске первого сбора и текущем самочувствии

  • 05.02.2022 13:06
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «На третьем сборе Динамо будет в оптимальных кондициях»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Центральный защитник «Динамо» Илья Забарный, пропустивший первый тренировочный сбор команды в связи с перенесенным COVID-19, рассказал о том, как быстро оправился и как себя сейчас чувствует.

- Илья, ты сильно расстроился, когда узнал, что не полетишь на первый сбор? Как ты перенес вирус и как быстро вернулся к тренировкам?
- Узнал о том, что у меня COVID-19 когда мы гуляли с девушкой. Мне позвонили и сказали, что я сдал положительный тест. Я сразу же поехал домой. Болел дней шесть, но плохо себя чувствовал всего один, первый после полученного результата теста. В этот день была температура, а затем просто слабость.

Через восемь дней я получил отрицательный тест и приступил к тренировкам. Смотрел трансляции всех матчей «Динамо» на первом сборе. Очень хотелось присоединиться к команде. Конечно, жаль, что не поехал на первый сбор, но я мог успеть только на последний день. Главное, что я перенес вирус нормально, сейчас чувствую себя очень хорошо, втягиваюсь в тренировочно-игровой ритм.

- Как ты поддерживал форму чтобы быстро вернуться в группу?
- Я тренировался под руководством тренера-реабилитолога вместе с Ильей Шкуриным и Сашей Караваевым. Мы втроем работали по отдельной программе, готовились к сборам.

- Сейчас ты себя ощущаешь на одной стадии подготовки с группой, или еще нужно догонять? Второй сбор начался с матчей, они тебе легко даются?
- Не скажу, что легко, но чувствую себя нормально. Нет такого, что я сильно отстаю от тех ребят, которые начали подготовку раньше. В принципе, я уже хорошо втянулся. Сборы – всегда тяжелое время для футболиста. Остается только работать. Тем более, сейчас сборы проходят в основном через игры. Так намного интереснее.

- Два последних матча были разными – один был богат голами и интригой, второй – обилием борьбы. Какой был полезнее с прицелом на чемпионат?
- Каждый матч по-своему важен и полезен. Например, «Левски» играл более агрессивно, их игроки не выбивали мяч просто так и накрывали нас агрессивно, оказываясь без мяча. Что этот матч, что предыдущие выдались очень хорошими. Соперники были в хорошей форме, ведь у них скоро начинаются официальные матчи.

Чувствовалось, что мы играли на фоне усталости, а они уже набрали ту форму, которая им нужна для возобновления сезона. Считаю, что мы провели хорошие матчи. Есть, над чем подумать, проанализировав эти игры.

- Как считаешь, как много времени команде еще нужно чтобы тоже подойти к оптимальной физической форме?
- Не знаю, это тренерский штаб планирует. Думаю, на третьем сборе мы уже будем в оптимальных кондициях.

- Как тебе условия для сбора в Турции? Ливни в первые дни не нагнали тоску?
- Да нет, все хорошо, мы ведь здесь уже готовились к сезону в прошлом году. Хорошее поле, которое сохраняется, не рвется, несмотря на дожди. Тренироваться здесь комфортно. К тому же мы – единственная команда, которая на этом поле тренируется. Отель тоже хороший, есть все удобства для восстановления после тренировок. 

Источник — ФК Динамо Киев

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