Ман Сити – Фулхэм. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ман Сити» – «Фулхэм».

«В предыдущем раунде Кубка Англии «Ман Сити» оказался сильнее «Суиндона Таун» (4:1), а «Фулхэм» в непростом поединке с «Бристолем Сити» в дополнительное время победил со счетом 1:0.

К слову, «Ман Сити» является восьмикратным победителем Кубка Англии. «Горожане» завоевывали этот титул четыре раза в ХХ веке и дважды в ХХI веке, а именно в 2011 и 2019 годах.

67 раз играли между собой эти команды. Статистика на стороне «горожан», которые победили в 35 поединках. В 16 встречах выиграли «коттеджеры» и еще 16 матчей завершились вничью.

Также любопытно, что обе команды идут на первых местах в чемпионате Англии. «Ман Сити» с 57 очками лидирует в АПЛ, а «Фулхэм» с 58 баллами держит пальму первенства в Чемпионшипе.

Поставлю на то, что «Ман Сити» пройдет дальше в 1/8 финала Кубка Англии», - сказал Козьбан.

Матч «Ман Сити» – «Фулхэм» состоится 5-го февраля. Начало встречи в 17:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».