Ман Сити – Фулхэм. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ман Сити» – «Фулхэм».
«В предыдущем раунде Кубка Англии «Ман Сити» оказался сильнее «Суиндона Таун» (4:1), а «Фулхэм» в непростом поединке с «Бристолем Сити» в дополнительное время победил со счетом 1:0.
К слову, «Ман Сити» является восьмикратным победителем Кубка Англии. «Горожане» завоевывали этот титул четыре раза в ХХ веке и дважды в ХХI веке, а именно в 2011 и 2019 годах.
67 раз играли между собой эти команды. Статистика на стороне «горожан», которые победили в 35 поединках. В 16 встречах выиграли «коттеджеры» и еще 16 матчей завершились вничью.
Также любопытно, что обе команды идут на первых местах в чемпионате Англии. «Ман Сити» с 57 очками лидирует в АПЛ, а «Фулхэм» с 58 баллами держит пальму первенства в Чемпионшипе.
Поставлю на то, что «Ман Сити» пройдет дальше в 1/8 финала Кубка Англии», - сказал Козьбан.
Матч «Ман Сити» – «Фулхэм» состоится 5-го февраля. Начало встречи в 17:00.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.