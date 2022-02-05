Ман Сити – Фулхэм. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 1/16 финала Кубка Англии

  • 05.02.2022 12:21
  • 28 просмотров
  • 0 комментариев
Ман Сити – Фулхэм. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Манчестер Сити

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ман Сити» – «Фулхэм».

«В предыдущем раунде Кубка Англии «Ман Сити» оказался сильнее «Суиндона Таун» (4:1), а «Фулхэм» в непростом поединке с «Бристолем Сити» в дополнительное время победил со счетом 1:0.

К слову, «Ман Сити» является восьмикратным победителем Кубка Англии. «Горожане» завоевывали этот титул четыре раза в ХХ веке и дважды в ХХI веке, а именно в 2011 и 2019 годах.

67 раз играли между собой эти команды. Статистика на стороне «горожан», которые победили в 35 поединках. В 16 встречах выиграли «коттеджеры» и еще 16 матчей завершились вничью.

Также любопытно, что обе команды идут на первых местах в чемпионате Англии. «Ман Сити» с 57 очками лидирует в АПЛ, а «Фулхэм» с 58 баллами держит пальму первенства в Чемпионшипе.

Поставлю на то, что «Ман Сити» пройдет дальше в 1/8 финала Кубка Англии», - сказал Козьбан.

Матч «Ман Сити» – «Фулхэм» состоится 5-го февраля. Начало встречи в 17:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности