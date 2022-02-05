Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 21-го тура Бундеслиги

  • 05.02.2022 17:25
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Лейпциг».

«В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» с 49 очками в активе уверенно лидирует. «Лейпциг», набрав 31 балл, идет шестым.

В своей истории эти соперники играли между собой 11 раз. Мюнхенцы победили в шести встречах. Футболисты из Лейпцига выиграли один матч и было это в 2018-м году. Также команды четыре раза сыграли вничью. Интересно, что «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью четыре матча кряду в 2019 и 2020 годах. После этого мюнхенцы дважды переиграли «Лейпциг» на выезде.

Поставлю на то, что «Бавария» выиграет этот матч и на то, что в этом поединке тотал голов будет больше полтора», - сказал Козьбан. 

Матч «Бавария» – «Лейпциг» состоится 5-го февраля. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    aleks19826, 05.02.2022 14:25
    0
    Жесть, півтора гола)))). мій батя таку ставку спрогнозує, як барса буде грати проти осасуни чи леванте. Ясно що перемогу і 1,5, це і першокласник знає. такі прогнозисти багато нарадять)))
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