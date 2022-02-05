Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Лейпциг».
«В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» с 49 очками в активе уверенно лидирует. «Лейпциг», набрав 31 балл, идет шестым.
В своей истории эти соперники играли между собой 11 раз. Мюнхенцы победили в шести встречах. Футболисты из Лейпцига выиграли один матч и было это в 2018-м году. Также команды четыре раза сыграли вничью. Интересно, что «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью четыре матча кряду в 2019 и 2020 годах. После этого мюнхенцы дважды переиграли «Лейпциг» на выезде.
Поставлю на то, что «Бавария» выиграет этот матч и на то, что в этом поединке тотал голов будет больше полтора», - сказал Козьбан.
Матч «Бавария» – «Лейпциг» состоится 5-го февраля. Начало встречи в 19:30.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин, молдовскую «Сперанцу», винницкую «Ниву».
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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