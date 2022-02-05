ВИДЕО. Бей в свои, чтобы чужие боялись. Яркий автогол вратаря из Марокко

В матче аутсайдеров чемпионата Марокко «Рапид Уэд-Зем» – «Хассания» произошел забавный эпизод.
На 80-й минуте при при счете 0:1 защитники хозяев не смогли остановить мяч и нападающий гостей Саада Морсли побежал прессинговать голкипера Мехди Уая.
31-летний вратарь немного растерялся и не смог с первой попытки удачно обработать мяч. Вторым касанием он хотел сильно выбить мяч, но получился расстрел собственных ворот.
В итоге хозяева проиграли со счетом 0:2, а до конца встречи судья показал еще три красных карточки.
Источник — Sport.ua
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